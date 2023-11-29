Личная месть Путина, — в ГУР рассказали, чем отравили жену Буданова и разведчиков

Марианна Буданова. Фото: соцсети

Жену главы украинской разведки Кирилла Буданова и нескольких разведчиков отравили. В их организмах обнаружили мышьяк, который и стал причиной отравления.

Об этом сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

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Отравление разведчиков и жены Буданова

В организме Марианны Будановой обнаружили тяжелые металлы, в частности мышьяк. Валерий Кондратюк добавил, что от отравления пострадали также несколько разведчиков ГУР. По его словам, у всех схожие симптомы. Однако он не понимает как могло произойти отравление и, как металлы могли попасть в организм чиновников.

"Российские спецслужбы никогда не останавливались в своих попытках уничтожить Кирилла Буданова, а также непосредственно сотрудников ГУР. И, по моей собственной оценке, то, что мы сегодня видим, — это личная месть Путина за унижения, которые он лично получил в результате действий ГУР под руководством Буданова", — отметил Кондратюк.

Что известно об отравлении Марианны Будановой

Недавно у жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Она была госпитализирована и уже завершает курс лечения.

Ранее Кирилл Буданов рассказывал в интервью СМИ, что его супруга проживает вместе с ним в его рабочем кабинете, хоть и не работает в ГУР.

В настоящее время ведется расследование по поводу вероятной попытки убийства жены начальника ГУР МО Украины.

Напомним, по информации ГУР, в ноябре этого года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и лидерами из Москвы на временно оккупированных территориях Украины. На ВОТ Украины Кремль планирует провести президентские выборы. Власти России уже приказали провести принудительную паспортизацию жителей оккупированных земель.