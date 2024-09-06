США та Україна розробляють заміну С-300 — що відомо

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Союзники України разом з нацдиректорами з питань озброєнь нарощують можливості промислових баз для задоволення потреб України для підтримки необхідних постачань на майбутнє. Зокрема, вже йде робота над заміною радянського ЗРК С-300.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання групи "Рамштайн" у п'ятницю, 6 серпня, передає УНІАН.

Читайте також:

Нова розробка України та США

Як заявив урядовець, Україна має збільшувати виробництво власного озброєння.

"Україна повинна збільшувати власне оборонне виробництво для її довготермінової безпеки", — наголосив Остін і додав, що всі учасники "Рамштайну" підтримують ці зусилля.

Він також підкреслив, що США та низка європейських оборонних концернів співпрацюють з Україною в питанні створення заміни ЗРК С-300, а також ракет Р-27.

"Ми виділяємо понад 200 мільйонів доларів для закупівлі критичних компонентів, аби дати змогу Україні виробляти безпілотні літальні апарати та системи радіоелектронної боротьби, які вона настільки ефективно розгортає. Наші директори з питань озброєнь працюють в установленому порядку з Коаліціями спроможностей для задоволення цих потреб і прискорення постачань", — сказав Остін.

Глава Пентагону також додав, що з нетерпінням чекає на обговорення шляхів зі зміцнення українського ВПК та військово-промислової бази країн-учасниць "Рамштайну".