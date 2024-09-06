США и Украина разрабатывают замену С-300 — что известно

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Союзники Украины вместе с нацдиректорами по вооружениям наращивают возможности промышленных баз для удовлетворения потребностей Украины для поддержки необходимых поставок на будущее. В частности, идет работа над заменой советского ЗРК С-300.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания группы "Рамштайн" в пятницу, 6 августа, передает УНИАН .

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Как заявил чиновник, Украина должна увеличивать производство собственного вооружения.

"Украина должна увеличивать собственное оборонное производство для ее долгосрочной безопасности", — подчеркнул Остин и добавил, что все участники "Рамштайна" поддерживают эти усилия.

Он также подчеркнул, что США и ряд европейских оборонных концернов сотрудничают с Украиной по вопросу создания замены ЗРК С-300, а также ракет Р-27.

"Мы выделяем более 200 миллионов долларов для закупки критических компонентов, чтобы дать Украине возможность производить беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, которые она настолько эффективно разворачивает. Наши директора по вооружениям работают в установленном порядке с Коалициями способностей для удовлетворения этих потребностей и ускорения поставок", — сказал Остин.

Глава Пентагона также добавил, что с нетерпением ждет обсуждения путей по укреплению украинского ВПК и военно-промышленной базы стран-участниц "Рамштайна".