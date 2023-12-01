Отримую багато хейту — Грабар розповів, що йому пишуть у соцмережах

Український танцюрист та модель Назар Грабар. Фото: скриншот

Український танцюрист та модель Назар Грабар розповів, що отримує багато негативних коментарів в соцмережах, особливо в TikTok. Артист повернувся до столиці з фронту, куди пішов на початку повномасштабної агресії РФ разом із братом.

Про це Назар Грабар розповів в інтерв'ю "Київ, що тримається".

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Грабар про хейт у соцмережах

На запитання ведучого Нікіти Добриніна, як люди реагують на Назара, коли бачать його в місті, той відповів, що деякі навіть підходили, щоб потиснути руку.

"Нормально. Я тільки не люблю, коли там "можна фото", я не люблю такого, але кілька разів було таке, що підходили хлопці, просто тиснули руку й казали "дякую вам і вашому братові" — все. І для мене це найкраще", — розповів Грабар.

Однак, за його словами, отримує багато негативних коментарів в соцмережах. Особливо користувачів цікавить, як Назар зміг покинути службу.

"Але також отримую багато хейту. Я там щось виставлю, особливо в TikTok, (то пишуть. — Ред.) типу там "тік-ток воїн", "навоювався, ходиш по інтерв'ю". Та ні, я вже тисячу раз пояснював, як це було — звільнився в запас за новим законом. Через втрату брата на фронті і через те, що я останній чоловік у сім'ї, типу годувальник. Тому так. Це стаття 26 Закону України про військовий обов'язок та військову службу. Закон 8009 від 24 серпня", — зазначив Назар.

Він зізнався, що йому часто пишуть "як ти це зробив, тому що ти медійний?".

"Ні, я не медійний, Генштабу по*єр, хто я, я солдат, тому має все бути по закону", — додав Грабар.

Що передбачає законопроєкт 8009

Як відомо, згідно з законопроєктом 8009, можна звільнитися з військової служби особам, які не можуть бути мобілізовані примусово за сімейними обставинами. Це стосується військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом та за контрактом.

Серед сімейних обставин також є категорія, що дозволяє покинути службу в випадку гибелі родича через російську агресію та під час бойових дій. Зміни внесли до статті 26 Закону про Військовий обов’язок і військову службу.

Нагадаємо, що Назар також розповів про свій найстрашніший момент на війні. За його словами, це важко згадувати.