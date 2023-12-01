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Получаю много хейта — Грабар рассказал, что ему пишут в соцсетях

1 декабря 2023 04:09
обновлено: 04:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Получаю много хейта — Грабар рассказал, что ему пишут в соцсетях
Украинский танцор и модель Назар Грабар. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский танцор и модель Назар Грабар рассказал, что получает много негативных комментариев в соцсетях, особенно в TikTok. Артист вернулся в столицу с фронта, куда отправился в начале полномасштабной агрессии РФ вместе с братом.

Об этом Назар Грабар рассказал в интервью "Київ, що тримається".

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На вопрос ведущего Никиты Добрынина, как люди реагируют на Назара, видя его в городе, тот ответил, что некоторые даже подходили, чтобы пожать руку.

"Нормально. Я только не люблю, когда там "можно фото", я не люблю такого, но несколько раз было такое, что подходили ребята, просто пожимали руку и говорили "спасибо вам и вашему брату" — все. И для меня это лучше всего", — рассказал Грабар.

Однако, по его словам, получает много негативных комментариев в соцсетях. Особенно пользователей интересует, как Назар сумел покинуть службу.

"Но тоже получаю много хейта. Я там что-то выставлю, особенно в TikTok, (то пишут. — Ред.) типа там "тик-ток воин", "навоевался, ходишь по интервью". Да нет, я уже тысячу раз объяснял, как это было — уволился в запас по новому закону: из-за утраты брата на фронте и из-за того, что я последний муж в семье, типа кормильца. Поэтому так. Это статья 26 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе. Закон 8009 от 24 августа", — отметил Назар.

Он признался, что ему часто пишут "как ты это сделал, потому что ты медийный?"

"Нет, я не медийный, Генштабу по*ер, кто я, я солдат, поэтому должно все быть по закону", — добавил Грабар.

Что предусматривает законопроект 8009

Как известно, согласно законопроекту 8009, можно уволиться с военной службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам. Это касается военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту.

Среди семейных обстоятельств также есть категория, позволяющая покинуть службу в случае гибели родственника из-за российской агрессии и во время боевых действий. Изменения внесли в статью 26 Закона о военном долге и военной службе.

Напомним, что Назар также рассказал о своем самом страшном моменте на войне. По его словам, это сложно упоминать.

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