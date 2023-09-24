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Папа Римський розповів, хто зацікавлений у війні в Україні

24 вересня 2023 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Папа Римський розповів, хто зацікавлений у війні в Україні
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. За його словами, він відчуває розчарування.

Про це повідомляє Reuters.

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Зацікавленість у війні 

"Мені здається, що ця війна стосується не тільки проблеми між Росією та Україною, а й продажу зброї. Мені говорили економісти, що сьогодні найбільший дохід дають інвестиції в "фабрики смерті", — сказав Папа Римський.

За його словами, світ не повинен грати в ігри з мученицькою смертю українського народу. Папа Римський наголосив, що деякі країни рухаються назад та відмовляють надавати зброю для України.

"Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно", — зазначив понтифік.

Він припустив, що деякі країни "грають" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський, виступаючи перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді, нагадав учасникам, що вони є "спадкоємцями великої Росії".

Також ми писали, що Папа римський Франциск після хвилі критики та обурення з боку громадськості вирішив пояснити свої слова про "велич Росії". Понтифік запевнив, що його формулювання, імовірно, було невдалим, і він мав на увазі "російську культуру, а не російський імперіалізм".

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