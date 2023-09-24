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Папа Римский рассказал, кто заинтересован в войне в Украине

24 сентября 2023 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Папа Римский рассказал, кто заинтересован в войне в Украине
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Папа Римский Франциск заявил, что в войне в Украине заинтересованы торговцы оружием. По его словам, он чувствует разочарование.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в "фабрики смерти", — сказал Папа Римский.

По его словам, мир не должен играть в игры с мученической смертью украинского народа. Папа Римский подчеркнул, что некоторые страны двигаются назад и отказывают предоставлять оружие для Украины.

"Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно", — отметил понтифик.

Он предположил, что некоторые страны "играют" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а потом отказываясь от своих обязательств.

Напомним, 25 августа Папа Римский, выступая перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи, напомнил участникам, что они "наследники великой России".

Также мы писали, что Папа Римский Франциск после волны критики и возмущения со стороны общественности решил объяснить свои слова о "величии России". Понтифик заверил, что его формулировка, вероятно, была неудачной, и он имел в виду "российскую культуру, а не российский империализм".

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