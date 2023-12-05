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Парламент обговорює можливості для демобілізації військових

5 грудня 2023 16:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Парламент обговорює можливості для демобілізації військових
Депутати у Верховній Раді України. Фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Верховній Раді України депутати обговорюють запровадження можливості демобілізації з лав ЗСУ. Розглядається варіант демобілізації після 36 місяців служби. 

Про це повідомив представник президента у ВР Федір Веніславський.

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Український парламент розглядає варіанти демобілізації військових, що пробули у війську 36 місяців.

"Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання", — вказав Веніславський.

Також у ВР шукають шляхи впровадження механізму для звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. 

"Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На цей час я не можу сказати, що вже є його вирішення", — додав представник президента.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Його основною вимогою є звільнення зі служби тих військових, які відслужили 18 місяців з дня призову і не хочуть продовжувати службу далі.

Додамо, в Україні під час воєнного стану звільнення військовослужбовців за власним бажанням не передбачається. Питання демобілізації або надання права на звільнення зі служби перебуває на стадії обговорення, але військово-політичне керівництво виявилося не готове ухвалювати відповідні закони.

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