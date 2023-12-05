Парламент обсуждает возможности для демобилизации военных

Депутаты в Верховной Раде Украины. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины депутаты обсуждают введение возможности демобилизации из рядов ВСУ. Рассматривается вариант демобилизации после 36 месяцев службы.

Об этом сообщил представитель президента в ВР Федор Вениславский.

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Украинский парламент рассматривает варианты демобилизации военных, пробывших в армии 36 месяцев.

"Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Мы обсуждаем этот вопрос", — указал Вениславский.

Также в ВР ищут пути внедрения механизма для увольнения в запас военнослужащих срочной службы.

"Что касается общего увольнения в запас, этот вопрос также обсуждается. В настоящее время я не могу сказать, что уже есть его решение", — добавил представитель президента.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Его основным требованием является увольнение со службы военных, которые отслужили 18 месяцев со дня призыва и не хотят продолжать службу дальше.

Добавим, в Украине во время военного положения увольнение военнослужащих по собственному желанию не предусматривается. Вопрос демобилизации или предоставление права на увольнение со службы находится в стадии обсуждения, но военно-политическое руководство оказалось не готово принимать соответствующие законы.