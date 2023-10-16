Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизани активно знищують російську техніку: деталі від ЦНС arrow

Партизани активно знищують російську техніку: деталі від ЦНС

16 жовтня 2023 18:13
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Партизани активно знищують російську техніку: деталі від ЦНС
Ударний український дрон. Фото: ЦНС
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

В Росії на кордоні з Україною починають активно будувати різні системи укріплень. Проте навіть на території ворога партизани знищують їхню техніку. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву

Читайте також:

Партизанська війна в Росії

Загалом, ще від початку повномасштабного вторгнення на території Росії почали діяти партизанські загони та диверсійні групи. Різні підпали військоматів, нафтобаз тощо. 

Останнім часом росіяни активно будують системи укріплень в прикордонних областях. Для цього вони залучають не тільки військову, а й цивільну техніку. 

Комерційні структури, здебільшого це будівельні компанії, вимагають від уряду грошових компенсацій. Адже в них примусово відібрали техніку, зокрема екскаватори, для будівництва цих укріплень. А партизанські загони регулярно нищать цю техніку. 

Разом з цим такі дії російської армії викликають невдоволення серед місцевого населення. Адже оборонні споруди розміщують на їхніх землях. Наприклад, в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, Росія активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. Після цього земля стає непридатною для подальшого користування. 

Нещодавно аграрії, які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, навіть виходили на протести у зв'язку з цим. Також вони надали ЦНС фото вищезгаданих укріплень. 

російські укріплення
Російські укріплення. Фото: ЦНС

Нагадаємо, Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні. 

Разом з цим ми писали про вдалу роботу нашої аеророзвідки та ураження окупантів на півдні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Тепло у Києві і нові графіки відключень ДТЕК: як стартує опалювальний сезон

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз