Партизани активно знищують російську техніку: деталі від ЦНС

Ударний український дрон. Фото: ЦНС

В Росії на кордоні з Україною починають активно будувати різні системи укріплень. Проте навіть на території ворога партизани знищують їхню техніку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Загалом, ще від початку повномасштабного вторгнення на території Росії почали діяти партизанські загони та диверсійні групи. Різні підпали військоматів, нафтобаз тощо.

Останнім часом росіяни активно будують системи укріплень в прикордонних областях. Для цього вони залучають не тільки військову, а й цивільну техніку.

Комерційні структури, здебільшого це будівельні компанії, вимагають від уряду грошових компенсацій. Адже в них примусово відібрали техніку, зокрема екскаватори, для будівництва цих укріплень. А партизанські загони регулярно нищать цю техніку.

Разом з цим такі дії російської армії викликають невдоволення серед місцевого населення. Адже оборонні споруди розміщують на їхніх землях. Наприклад, в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, Росія активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. Після цього земля стає непридатною для подальшого користування.

Нещодавно аграрії, які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, навіть виходили на протести у зв'язку з цим. Також вони надали ЦНС фото вищезгаданих укріплень.

Російські укріплення. Фото: ЦНС

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