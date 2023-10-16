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Партизаны активно уничтожают российскую технику: детали ЦНС

16 октября 2023 18:13
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Партизаны активно уничтожают российскую технику: детали ЦНС
Ударный украинский дрон. Фото: ЦНС
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

В России на границе с Украиной начинают активно строить разные системы укреплений. Однако даже на территории врага партизаны уничтожают их технику.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

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В общем, с самого начала полномасштабного вторжения на территории России начали действовать партизанские отряды и диверсионные группы. Разные подпали военкоматов, нефтебаз и т.д.

В последнее время россияне активно строят системы укреплений в приграничных областях. Для этого они привлекают не только военную, но и гражданскую технику.

Коммерческие структуры, в большинстве своем это строительные компании, требуют от правительства денежных компенсаций. Ведь у них принудительно отобрали технику, в частности, экскаваторы, для строительства этих укреплений. А партизанские отряды регулярно уничтожают эту технику.

При этом такие действия русской армии вызывают недовольство среди местного населения. Ведь оборонительные постройки размещают на их землях. К примеру, в селе Старая Николаевка в приграничных с Сумщиной, Россия активно строит опорные пункты на черноземах фермеров. После этого земля становится непригодной для дальнейшего использования.

Недавно аграрии, входящие в состав АККОР (ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) в Рильском районе Курской области, даже выходили на протесты в этой связи. Также они предоставили ЦНС фото вышеупомянутых укреплений.

русские укрепления
Российские укрепления. Фото: ЦНС

Напомним, Канада объявила о новом пакете помощи Украине.

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