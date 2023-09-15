Партизани ефектно ліквідували окупантів у Генічеську

Партизани "АТЕШ" знищили окупантів. Фото: t.me/atesh_ua

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області агент партизанського руху "АТЕШ" підірвав дві вантажівки з окупантами. Сталося це в п'ятницю, 15 вересня.

Про це партизани повідомили в Telegram.

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"Агент зі складу ЗС РФ знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент вивантаження військових з техніки СВП було активовано. Причому вдало для нас між двох вантажівок", — йдеться в повідомленні.

Партизани "АТЕШ" знищили окупантів. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" знищили окупантів. Фото: t.me/atesh_ua

Джерело: t.me/atesh_ua

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Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО "привітали" влучним пострілом окупантів з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".

Також ми писали, що В тимчасово окупованих Олешках українські партизани підірвали автомобіль зі співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Разом з ними підірвалися і солдати супроводу.

Додамо, що в четвер, 31 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про скоєний партизанами напад на військову базу Росії. Внаслідок інциденту було знищено принаймні чотири транспортні одиниці ворога.