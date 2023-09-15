Партизаны эффектно ликвидировали окупантов в Геническе

Партизаны "АТЕШ" уничтожили оккупантов. Фото: t.me/atesh_ru

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области агент партизанского движения "АТЕШ" взорвал два грузовика с оккупантами. Случилось это в пятницу, 15 сентября.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

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"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, у заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10 килограммовый "подарок". В момент выгрузки военных из техники СВП был активирован. Причем удачно для нас между двумя грузовиками", — говорится в сообщении.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили оккупантов. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны "АТЕШ" уничтожили оккупантов. Фото: t.me/atesh_ru

Источник: t.me/atesh_ru

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Напомним, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО "поздравили" точным выстрелом оккупантов с "днем подразделений по миграции системы МВД РФ".

Также мы писали, что во временно оккупированных Олешках украинские партизаны взорвали автомобиль с сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Вместе с ними взорвались и солдаты сопровождения.

Добавим, что в четверг, 31 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента были уничтожены по меньшей мере четыре транспортные единицы врага.