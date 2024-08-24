АТЕШ зафіксували навчальну базу морської піхоти у Криму — деталі

Ймовірний збірний пункт морпіхів Чорноморського флоту Росії. Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" розвідав у Криму ще один пункт військової інфраструктури ЗС РФ. На цей раз партизани встановили місцезнаходження навчальної бази морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться в офіційних соцмережах руху у суботу. 24 серпня.

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Новобранці-морпіхи Чорноморського флоту на навчаннях. Джерело: АТЕШ

За даними партизан, полігон знаходиться у Гагаринському районі Севастополя, де рекрути проходять підготовку перед відправленням до зони бойових дій.

Супутниковий знімок навчальної бази. Джерело: АТЕШ

Агенти "АТЕШ" зафіксували періодичність прибуття та вибуття підрозділів, місця їх розташування, місця побудови та кількість особового складу, який прибуває до частини.

Кому належить частина

Зауважимо, що кому конкретно належить частина, партизани не вказали. За даними відкритих джерел та росЗМІ, у Севастополі знаходяться п'ять баз морської піхоти Чорноморського флоту: