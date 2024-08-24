АТЕШ зафіксували навчальну базу морської піхоти у Криму — деталі

Партизани розвідали у Криму навчальну частину морпіхів Чорноморського флоту
Партизанський рух "АТЕШ" розвідав у Криму ще один пункт військової інфраструктури ЗС РФ. На цей раз партизани встановили місцезнаходження навчальної бази морської піхоти Чорноморського флоту Росії.
Про це йдеться в офіційних соцмережах руху у суботу. 24 серпня.
"АТЕШ" розвідав російську військову частину у Криму
За даними партизан, полігон знаходиться у Гагаринському районі Севастополя, де рекрути проходять підготовку перед відправленням до зони бойових дій.
Агенти "АТЕШ" зафіксували періодичність прибуття та вибуття підрозділів, місця їх розташування, місця побудови та кількість особового складу, який прибуває до частини.
Кому належить частина
Зауважимо, що кому конкретно належить частина, партизани не вказали. За даними відкритих джерел та росЗМІ, у Севастополі знаходяться п'ять баз морської піхоти Чорноморського флоту:
- 5 гвардійська берегова ракетна бригада, в/ч 80365;
- 102 загін спецпризначення по боротьбі з підводними диверсійними силами та засобами, в/ч 27203;
- 338 морський розвідувальний пункт, в/ч 43071;
- 475 окремий центр радіоелектронної боротьби, в/ч 60135;
- 744 Червонознаменний центр зв'язку, в/ч 40136.
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