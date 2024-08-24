АТЕШ зафиксировали учебную базу морской пехоты в Крыму.

Вероятный пункт сбора морпехов Черноморского флота России. Фото: АТЭШ

Партизанское движение "АТЕШ" разведало в Крыму еще один пункт военной инфраструктуры ВС РФ. В этот раз партизаны установили местонахождение учебной базы морской пехоты Черноморского флота России.

Об этом говорится в официальных соцсетях движения в субботу. 24 августа.

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Новобранцы-морпехи Черноморского флота на учениях. Источник: АТЕШ

По данным партизан, полигон находится в Гагаринском районе Севастополя, где рекруты проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

Спутниковый снимок обучающей базы. Источник: АТЕШ

Агенты "АТЕШ" зафиксировали периодичность прибытия и выбытия подразделений, места их расположения, места построения и количество прибывающего в часть личного состава.

Кому принадлежит часть

Заметим, что кому конкретно принадлежит воинская часть, партизаны не указали. По данным открытых источников и росСМИ, в Севастополе находятся пять баз морской пехоты Черноморского флота: