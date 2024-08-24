АТЕШ зафиксировали учебную базу морской пехоты в Крыму.

Партизаны разведали в Крыму учебную часть морпехов Черноморского флота
Партизанское движение "АТЕШ" разведало в Крыму еще один пункт военной инфраструктуры ВС РФ. В этот раз партизаны установили местонахождение учебной базы морской пехоты Черноморского флота России.
Об этом говорится в официальных соцсетях движения в субботу. 24 августа.
"АТЕШ" разведал российскую воинскую часть в Крыму
По данным партизан, полигон находится в Гагаринском районе Севастополя, где рекруты проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий.
Агенты "АТЕШ" зафиксировали периодичность прибытия и выбытия подразделений, места их расположения, места построения и количество прибывающего в часть личного состава.
Кому принадлежит часть
Заметим, что кому конкретно принадлежит воинская часть, партизаны не указали. По данным открытых источников и росСМИ, в Севастополе находятся пять баз морской пехоты Черноморского флота:
- 5 гвардейская береговая ракетная бригада, в/ч 80365;
- 102 отряд спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, в/ч 27203;
- 338 морской разведывательный пункт, в/ч 43071;
- 475 отдельный центр радиоэлектронной борьбы, п/ч 60135;
- 744 Краснознаменный центр связи, в/ч 40136.
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