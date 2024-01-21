Паспортизація в Мелітополі добралась навіть до дітей, — міський голова

Паспорт Російської Федерації. Фото: google.com

Паспортизація у Мелітополі набирає обертів — відтепер вона впливатиме навіть на дітей. Якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Паспортизація в Мелітополі

Була інформація спершу про те, що росіяни планують закінчити паспортизацію до 1 січня 2024 року. Однак наразі вона лише набирає обертів.

"Тих, хто не отримали паспорти, вони ще більше почали обмежувати і йдуть вже навіть до дітей. Якщо дитина ходить у дитячих садочок або вимушено ходить у пропагандистську школу, то, якщо у батьків цієї дитини немає російського паспорта, то вони обмежують в правах і дитину", — повідомив Федоров.

І хоча українські школи продовжують працювати онлайн для дітей з окупованих територій, це радше вийняток, аніж правило. Тож дітям доводиться ходити до місцевих навчальних закладів. Але без російських паспортів навіть це буде неможливим.

"Обмежують в доступі до учбових закладів, в доступі до спортивних секцій. Тож вони також тепер потребують отримання російського паспорта, інакше не можна звернутись в будь-яку інстанцію, в тому числі за медичною допомогою", — розповів мер Мелітополя.

Нагадаємо, росіяни вигадали новий метод паспортизації на ТОТ. Тепер ворог закликає людей, зокрема неповнолітніх, оформляти російські паспорти через інтернет-сервіс "Я в Росії".