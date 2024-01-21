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Паспортизация в Мелитополе добралась даже до детей, — городской голова

21 января 2024 04:43
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Паспортизация в Мелитополе добралась даже до детей, — городской голова
Паспорт Российской Федерации. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Паспортизация в Мелитополе набирает обороты — теперь она будет влиять даже на детей. Если у родителей нет российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Паспортизация в Мелитополе

Сначала была информация о том, что россияне планируют закончить паспортизацию до 1 января 2024 года. Однако пока она только набирает обороты.

"Тех, кто не получил паспорта, они еще больше начали ограничивать и идут уже даже к детям. Если ребенок ходит в детский сад или вынужденно ходит в пропагандистскую школу, то, если у родителей этого ребенка нет российского паспорта, то они ограничивают в правах и ребенка", — сообщил Федоров.

И хотя украинские школы продолжают работать онлайн для детей с оккупированных территорий, это скорее исключение, чем правило. Поэтому детям приходится ходить в местные учебные заведения. Но без российских паспортов даже это невозможно.

"Ограничивают в доступе к учебным заведениям, в доступе к спортивным секциям. Поэтому они также теперь нуждаются в получении российского паспорта, иначе нельзя обратиться в любую инстанцию, в том числе за медицинской помощью", — рассказал мэр Мелитополя.

Напомним, россияне придумали новый метод паспортизации на ВТО. Теперь враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

школы
дети
российские паспорта
оккупанты
Иван Федоров
Мелитополь
оккупация

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