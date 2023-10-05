Передає РФ "Кинджали" для ударів по Україні: СБУ повідомила про підозру другу Путіна
Служба безпеки України повідомила про підозру товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Що відомо про Чемезова
Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех". Вона вважається монополістом у галузі постачання озброєнь та боєприпасів для російських окупантів.
"За наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського Союзу. Завдяки такій наближеності до очільника кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора", — йдеться у повідомленні.
Виробництво корпорації
В СБУ додають, що компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, зброї та снарядів для того, аби вести війну проти України.
Серед них такі концерни, як:
- "Калашников",
- "Уралвагонзавод",
- "Вертольоти Росії",
- "Об’єднана авіабудівельна корпорація".
Ці компанії постачають військовим РФ танки, бойову авіацію й ракетні комплекси.
Своєю чергою співробітникам СБУ вдалося задокументувати факти передачі компаніями друга Путіна для російського міноборони оптових партій, а саме:
- винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
- балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
- бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
- ударних та розвідувальних дронів;
- військово-транспортних літаків Іл-76;
- танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
- бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
- реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С";
- "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".
Фінансування війни
Завдяки зібраним доказам, слідчі СБУ повідомили Чемезову про підозру у фінансуванні дій, які допомагають Путіну вести загарбницьку війну проти України.
"Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", — підсумували у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці та топменеджерці "Роснафти" Тетяні Грабович. Зрадниця-вінничанка пише книги та пісні, в яких вихваляє російського президента Володимира Путіна та заперечує існування України.