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Передає РФ "Кинджали" для ударів по Україні: СБУ повідомила про підозру другу Путіна

5 жовтня 2023 14:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Передає РФ "Кинджали" для ударів по Україні: СБУ повідомила про підозру другу Путіна
Гендиректор "Ростеху" Сергій Чемезов. Фото: Коммерсантъ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України повідомила про підозру товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про Чемезова

Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех". Вона вважається монополістом у галузі постачання озброєнь та боєприпасів для російських окупантів.

"За наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського Союзу. Завдяки такій наближеності до очільника кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Виробництво корпорації

В СБУ додають, що компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, зброї та снарядів для того, аби вести війну проти України.

Серед них такі концерни, як:

  • "Калашников",
  • "Уралвагонзавод",
  • "Вертольоти Росії",
  • "Об’єднана авіабудівельна корпорація".

Ці компанії постачають військовим РФ танки, бойову авіацію й ракетні комплекси.

Своєю чергою співробітникам СБУ вдалося задокументувати факти передачі компаніями друга Путіна для російського міноборони оптових партій, а саме:

  • винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
  • балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
  • бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
  • ударних та розвідувальних дронів;
  • військово-транспортних літаків Іл-76;
  • танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
  • бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
  • реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С";
  • "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

Фінансування війни

Завдяки зібраним доказам, слідчі СБУ повідомили Чемезову про підозру у фінансуванні дій, які допомагають Путіну вести загарбницьку війну проти України.

"Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", — підсумували у пресслужбі.

підозра для друга Путіна
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці та топменеджерці "Роснафти" Тетяні Грабович. Зрадниця-вінничанка пише книги та пісні, в яких вихваляє російського президента Володимира Путіна та заперечує існування України.

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