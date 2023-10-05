Передает РФ "Кинжалы" для ударов по Украине: СБУ сообщила о подозрении другу Путина

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Фото: Коммерсантъ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении другу российского диктатора Владимира Путина, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех". Она считается монополистом в области снабжения вооружений и боеприпасов для российских оккупантов.

"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во время службы в КДБ бывшего советского союза. Благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Производство корпорации

В СБУ добавляют, что компании "Ростех" производят до 80% военной техники, оружия и снарядов для того, чтобы вести войну против Украины.

Среди них такие концерны, как:

"Калашников",

"Уралвагонзавод",

"Вертолеты России",

"Объединенная авиастроительная корпорация".

Эти компании снабжают военным РФ танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

В свою очередь, сотрудникам СБУ удалось задокументировать факты передачи компаниями друга Путина для российского минобороны оптовых партий, а именно:

истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;

баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";

боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;

ударных и разведывательных дронов;

военно-транспортных самолетов Ил-76;

танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;

боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;

реактивных систем залпового огня "Торнадо-С";

"Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Финансирование войны

Благодаря собранным доказательствам, следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении в финансировании действий, помогающих Путину вести захватническую войну против Украины.

"Поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", — подытожили в пресс-службе.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту и топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович. Изменница родом из Винницы, пишет книги и песни, в которых восхваляет российского президента Владимира Путина и отрицает существование Украины.