Передает РФ "Кинжалы" для ударов по Украине: СБУ сообщила о подозрении другу Путина
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении другу российского диктатора Владимира Путина, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Что известно о Чемезове
Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех". Она считается монополистом в области снабжения вооружений и боеприпасов для российских оккупантов.
"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во время службы в КДБ бывшего советского союза. Благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", — говорится в сообщении.
Производство корпорации
В СБУ добавляют, что компании "Ростех" производят до 80% военной техники, оружия и снарядов для того, чтобы вести войну против Украины.
Среди них такие концерны, как:
- "Калашников",
- "Уралвагонзавод",
- "Вертолеты России",
- "Объединенная авиастроительная корпорация".
Эти компании снабжают военным РФ танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.
В свою очередь, сотрудникам СБУ удалось задокументировать факты передачи компаниями друга Путина для российского минобороны оптовых партий, а именно:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ударных и разведывательных дронов;
- военно-транспортных самолетов Ил-76;
- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- реактивных систем залпового огня "Торнадо-С";
- "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".
Финансирование войны
Благодаря собранным доказательствам, следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении в финансировании действий, помогающих Путину вести захватническую войну против Украины.
"Поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", — подытожили в пресс-службе.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту и топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович. Изменница родом из Винницы, пишет книги и песни, в которых восхваляет российского президента Владимира Путина и отрицает существование Украины.