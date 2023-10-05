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Передает РФ "Кинжалы" для ударов по Украине: СБУ сообщила о подозрении другу Путина

5 октября 2023 14:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Передает РФ "Кинжалы" для ударов по Украине: СБУ сообщила о подозрении другу Путина
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Фото: Коммерсантъ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении другу российского диктатора Владимира Путина, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о Чемезове

Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех". Она считается монополистом в области снабжения вооружений и боеприпасов для российских оккупантов.

"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во время службы в КДБ бывшего советского союза. Благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Производство корпорации

В СБУ добавляют, что компании "Ростех" производят до 80% военной техники, оружия и снарядов для того, чтобы вести войну против Украины.

Среди них такие концерны, как:

  • "Калашников",
  • "Уралвагонзавод",
  • "Вертолеты России",
  • "Объединенная авиастроительная корпорация".

Эти компании снабжают военным РФ танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

В свою очередь, сотрудникам СБУ удалось задокументировать факты передачи компаниями друга Путина для российского минобороны оптовых партий, а именно:

  • истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
  • баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
  • боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
  • ударных и разведывательных дронов;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76;
  • танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
  • боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
  • реактивных систем залпового огня "Торнадо-С";
  • "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Финансирование войны

Благодаря собранным доказательствам, следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении в финансировании действий, помогающих Путину вести захватническую войну против Украины.

"Поскольку должностное лицо находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", — подытожили в пресс-службе.

подозрение для друга Путина
Скриншот сообщения

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении  коллаборанту и топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович. Изменница родом из Винницы, пишет книги и песни, в которых восхваляет российского президента Владимира Путина и отрицает существование Украины.

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