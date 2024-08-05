На українських F-16 є система раннього попередження про ракетний напад

Передані Україні F-16 мають систему попередження про ракетну атаку — ЗМІ
Українські винищувачі F-16 мають систему раннього попередження про ракетний напад. Йдеться про пілони Terma PIDS+.
Про це повідомляє видання Militarnyi у неділю, 4 серпня.
Система раннього попередження про ракетний напад на F-16
Літаки оснащені пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетну атаку. Видання ідентифікувало пристрій з відео в Telegram-каналі Президента України.
Системи попередження на винищувачах є данською розробкою. Вони встановлені на винищувачах усіх країн, що входять до Європейських повітряних сил.
"У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16", — зазначає видання.
Щобільше щойно перераховані країни мали передати Україні ці літаки, тому не відомо, кому належить винищувач із відео.
MWS вдосконалює самозахист F-16, дозволяючи літаку завчасно виявляти та протидіяти ракетам супротивника. Система складається з шести датчиків і комп'ютера, забезпечуючи майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер в правому пілоні передає інформацію в систему керування протидії Terma ALQ-213, яка вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток.
Читайте Новини.LIVE!