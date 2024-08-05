На українських F-16 є система раннього попередження про ракетний напад

Винищувач F-16 у повітрі. Фото: depositphotos.com

Українські винищувачі F-16 мають систему раннього попередження про ракетний напад. Йдеться про пілони Terma PIDS+.

Про це повідомляє видання Militarnyi у неділю, 4 серпня.

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Система раннього попередження про ракетний напад на F-16

Літаки оснащені пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетну атаку. Видання ідентифікувало пристрій з відео в Telegram-каналі Президента України.

Пілон системи Terma PIDS+ на винищувачі F-16 Фото: Terma

Системи попередження на винищувачах є данською розробкою. Вони встановлені на винищувачах усіх країн, що входять до Європейських повітряних сил.

"У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16", — зазначає видання.

Щобільше щойно перераховані країни мали передати Україні ці літаки, тому не відомо, кому належить винищувач із відео.

MWS вдосконалює самозахист F-16, дозволяючи літаку завчасно виявляти та протидіяти ракетам супротивника. Система складається з шести датчиків і комп'ютера, забезпечуючи майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер в правому пілоні передає інформацію в систему керування протидії Terma ALQ-213, яка вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток.