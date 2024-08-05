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Переданные Украине F-16 имеют систему предупреждения о ракетной атаке — СМИ

5 августа 2024 04:44
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
На украинских F-16 есть система раннего предупреждения о ракетном нападении
Истребитель F-16 в воздухе. Фото: depositphotos.com
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Украинские истребители F-16 имеют систему раннего предупреждения о ракетном нападении. Речь идет о пилонах Terma PIDS+.

Об этом сообщает издание Militarnyi в воскресенье, 4 августа.

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Самолеты оснащены пилонами Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетной атаке. Издание идентифицировало устройство по видео в Telegram-канале Президента Украины.

Система предупреждения о ракетной атаке на истребителях F-16
Пилон системы Terma PIDS+ на истребителе F-16 Фото: Terma

Системы предупреждения на истребителях являются датской разработкой. Они установлены на истребителях всех стран, входящих в Европейские воздушные силы.

"В 2018 году Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия заказали пилоны Terma PIDS+ с системой предупреждения о ракетном нападении Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своих F-16", — отмечает издание.

Более того перечисленные страны должны были передать Украине эти самолеты, поэтому неизвестно, кому принадлежит истребитель с видео.

MWS совершенствует самозащиту F-16, позволяя самолету заблаговременно выявлять и противодействовать ракетам противника. Система состоит из шести датчиков и компьютера, обеспечивая почти полное сферическое покрытие вокруг самолета. Компьютер в правом пилоне передает информацию в систему управления противодействия Terma ALQ-213, которая выбирает эффективную последовательность отстрела тепловых ловушек.

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