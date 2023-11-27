У ВМС пояснили, навіщо перекривають окупанти Кримський міст

Задимлення Кримського мосту. Фото: Kerch.FM

Перекриваючи час від часу Кримський міст та влаштовуючи димові завіси, окупанти намагаються відпрацювати будь-які способи його захисту. Зокрема, щодо протидії по наведенню лазерним частинам бойових ракет.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Окупанти намагаються використовувати будь-які способи захисту цієї споруди. Задимлювання має подіяти на лазерні системи наведення частин бойових ракет і теоретично ввести в оману лазерні дальньоміри. Як воно буде на практиці — побачимо згодом", — припустив Плетенчук.

При цьому спікер ВМС уточнив, що наразі рахунок поміж ЗСУ та Кримський міст становить 3:0 не і ця цифра не на користь ворогу.

"В якийсь момент ми таки виконаємо нашу обіцянку про те, що цей міст там зайвий і його там не буде. Але це станеться тоді, як того вимагатиме оперативна ситуація на фронті, а не просто заради хайпу", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, за словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, допоки існують інші логістичні шляхи, якими користується РФ для постачання своєї армії, зносити Кримський міст немає сенсу. Однак цей незаконний обʼєкт буде зруйновано, як тільки це матиме військову доцільність.