В ВМС объяснили, зачем перекрывают оккупанты Крымский мост

Задымление Крымского моста. Фото: Kerch.FM

Перекрывая время от времени Крымский мост и устраивая дымовые завесы, оккупанты пытаются отработать любые способы его защиты. В частности, по противодействию по наведению лазерных частей боевых ракет.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Оккупанты пытаются использовать любые способы защиты этого сооружения. Задымление должно подействовать на лазерные системы наведения частей боевых ракет и теоретически ввести в заблуждение лазерные дальномеры. Как оно будет на практике — увидим впоследствии", — предположил Плетенчук.

При этом спикер ВМС уточнил, что в настоящее время счет между ВСУ и Крымским мостом составляет 3:0 и эта цифра не в пользу врага.

"В какой-то момент мы выполним наше обещание, что этот мост там лишний и его там не будет. Но это произойдет тогда, как того потребует оперативная ситуация на фронте, а не просто ради хайпа", — подытожил Плетенчук.

Напомним, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, пока существуют другие логистические пути, которыми пользуется РФ для снабжения своей армии, сносить Крымский мост нет смысла.

Однако этот незаконный объект будет разрушен, как только возникнет военная целесообразность.