Переобладнання "Нептуна" — це унікальне досягнення вітчизняного ВПК, — експерт

Ракетний комплекс "Нептун" на параді у центрі Києва на День Незалежності 2021 року. Фото: Defence Espress

Переобладнання протикорабельних комплексів "Нептун" для ударів по наземних цілях є свідченням успішної роботи військово-промислового комплексу України. Крім "Нептунів" вітчизняний ВПК модернізував ракетні комплекси С-200.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Що довелося змінювати у "Нептунах"

Дмитро Снєгирьов нагадав, що ракетний комплекс "Нептун" розроблявся і виготовлявся як протикорабельна зброя.

"Для того, аби отримати можливість використовувати "Нептун" проти наземних цілей — треба було зробити дуже багато роботи. Це серйозні зміни тактико-технічних характеристик комплексу", — підкреслив експерт.

Зокрема, йдеться про зміни у одній із ключових систем — системі наведення.

"Реанімація" С-200

Дмитро Снєгирьов нагадав, що українські зброярі зуміли не тільки переобладнати відносно нові "Нептуни", а і модернізувати старі радянські комплекси С-200, якими уже завдавали успішних ударів по російських окупантах.

"Ця робота — це унікальне досягнення вітчизняного військово-промислового комплексу, який продемонстрував, що він ще дещо уміє в цій царині", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім — запустили ракети "Нептун".