Переоборудование "Нептуна" — это уникальное достижение отечественного ВПК, — эксперт

Ракетный комплекс "Нептун" на параде в центре Киева в День Независимости 2021 года. Фото: Defence Espress

Переоборудование противокорабельных комплексов "Нептун" для ударов по наземным целям является свидетельством успешной работы военно-промышленного комплекса Украины. Кроме "Нептунов" отечественный ВПК модернизировал ракетные комплексы С-200.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Что пришлось менять в "Нептунах"

Дмитрий Снегирев напомнил, что ракетный комплекс "Нептун" разрабатывался и производился как противокорабельное оружие.

"Для того чтобы получить возможность использовать "Нептун" против наземных целей — нужно было сделать очень много работы. Это серьезные изменения тактико-технических характеристик комплекса", — подчеркнул эксперт.

В частности, речь идет об изменениях в одной из ключевых систем — системе наведения.

"Реанимация" С-200

Дмитрий Снегирев напомнил, что украинские оружейники сумели не только переоборудовать относительно новые "Нептуны", но и модернизировать старые советские комплексы С-200, которыми уже наносили успешные удары по российским оккупантам.

"Эта работа — это уникальное достижение отечественного военно-промышленного комплекса, который продемонстрировал, что он еще кое-что умеет в этой области", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".