Переоборудование "Нептуна" — это уникальное достижение отечественного ВПК, — эксперт
Переоборудование противокорабельных комплексов "Нептун" для ударов по наземным целям является свидетельством успешной работы военно-промышленного комплекса Украины. Кроме "Нептунов" отечественный ВПК модернизировал ракетные комплексы С-200.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Что пришлось менять в "Нептунах"
Дмитрий Снегирев напомнил, что ракетный комплекс "Нептун" разрабатывался и производился как противокорабельное оружие.
"Для того чтобы получить возможность использовать "Нептун" против наземных целей — нужно было сделать очень много работы. Это серьезные изменения тактико-технических характеристик комплекса", — подчеркнул эксперт.
В частности, речь идет об изменениях в одной из ключевых систем — системе наведения.
"Реанимация" С-200
Дмитрий Снегирев напомнил, что украинские оружейники сумели не только переоборудовать относительно новые "Нептуны", но и модернизировать старые советские комплексы С-200, которыми уже наносили успешные удары по российским оккупантам.
"Эта работа — это уникальное достижение отечественного военно-промышленного комплекса, который продемонстрировал, что он еще кое-что умеет в этой области", — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.
По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты "Нептун".