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Під час пресконференції Зеленського з іноземними лідерами пролунала повітряна тривога

25 листопада 2023 16:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час пресконференції Зеленського з іноземними лідерами пролунала повітряна тривога
Пресконференція Зеленського разом з іноземними лідерами. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентами Швейцарії, Литви та Латвії у Києві оголосили повітряну тривогу. Лідерам країн довелося йти в укриття.

Відео зустрічі з пресою оприлюднили на Youtube.

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У мережі з'явилося відео, як під час пресконференції Зеленського разом з президентами Швейцарії, Литви та Латвії у Києві пролунала повітряна тривога.

В той час Зеленський встиг відповісти лише на кілька запитань, зокрема щодо блокади товарів на кордоні з ЄС. Після оголошення тривоги президенти попрямували до укриття.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув ыз візитом до Києва сьогодні, 25 листопада.

Крім того, український лідер провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.

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