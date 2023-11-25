Во время пресс-конференции Зеленского с иностранными лидерами прозвучала воздушная тревога

Пресс-конференция Зеленского вместе с иностранными лидерами. Фото: скриншот с видео

В ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентами Швейцарии, Литвы и Латвии в Киеве объявили воздушную тревогу. Лидерам стран пришлось идти в укрытие.

Видео встречи с прессой опубликовали на Youtube.

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В сети появилось видео, как во время пресс-конференции Зеленского вместе с президентами Швейцарии, Литвы и Латвии в Киеве прозвучала воздушная тревога.

В то время Зеленский успел ответить лишь на несколько вопросов, в частности, относительно блокады товаров на границе с ЕС. После оглашения тревоги президенты направились к укрытию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев сегодня, 25 ноября.

Кроме того, украинский лидер провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.