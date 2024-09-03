Нацгвардія вдарила по позиціях ворога під Куп'янськом

Вибух на позиціях росіян. Фото: скриншот

На Куп'янському напрямку продовжуються жорстокі бої українських захисників проти російських загарбників. В них активну участь беруть бійці Національної гвардії, які завдають ворогу тяжких втрат у бойовій техніці та живій силі.

Відео вправної роботи ударних БпЛА по ворожих позиціях оприлюднили бійці 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії.

Читайте також:

Нацгвардія знищує ворожі позиції

"Ударний екіпаж БпЛА 5-ої Слобожанської бригади НГУ на Куп'янскьому напрямку виявив на взводному опорному пункті російських загарбників склад боєкомплекту. Більш того, спостереження виявило групу військовослужбовців російської армії", — говориться у повідомленні.

Координати ворожих позиції відразу були передані екіпажам ударних дронів "Магура". Було вирішено завдати вогневого ураження по скупченню російських загарбників.

Екіпаж "Ахілл" ударних дронів 5-ої Слобожанської бригади за допомогою дрону "Магура" завдав ураження, яке призвело до детонування боєкомплекту, який зберігався на позиції російських загарбників.

"Завдяки професіоналізму Слобожанських гвардійців було знищено наявний склад боєкомплекту та живу силу противника", — говориться у повідомленні.

Подальше відеоспостереження показало, що серед особового складу військовослужбовців армії загарбників є двоє загиблих, один окупант отримав важкі пораненя.