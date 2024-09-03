Нацгвардия ударила по позициям врага под Купянском

Взрыв на позициях россиян. Фото: скриншот

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои украинских защитников против российских захватчиков. В них активно участвуют бойцы Национальной гвардии, которые наносят врагу тяжелые потери в боевой технике и живой силе.

Видео искусной работы ударных БпЛА по враждебным позициям обнародовали бойцы 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

Читайте также:

Нацгвардия уничтожает враждебные позиции

"Ударный экипаж БПЛА 5-й Слобожанской бригады НГУ на Купянском направлении обнаружил на взводном опорном пункте российских захватчиков состав боекомплекта. Более того, наблюдение выявило группу военнослужащих российской армии", — говорится в сообщении.

Координаты вражеских позиций сразу были переданы экипажам ударных дронов "Магура". Было решено нанести огневое поражение по скоплению российских захватчиков.

Экипаж "Ахилл" ударных дронов 5-й Слобожанской бригады с помощью дрона "Магура" нанес поражение, которое привело к детонированию хранившегося на позиции российских захватчиков боекомплекта.

"Благодаря профессионализму Слобожанских гвардейцев был уничтожен существующий состав боекомплекта и живая сила противника", — говорится в сообщении.

Дальнейшее видеонаблюдение показало, что среди личного состава военнослужащих армии захватчиков двое погибших, один оккупант получил тяжелые ранения.