Підривом складу боєприпасів у Сватовому керував охоронець Путіна, — СБУ

Наслідки вибуху на військовому складі у Сватовому. Фото: ДБР

Склад боєприпасів у Сватовому в 2015 році підірвали сили спеціальних операцій Збройних сил Російської Федерації. За виконання цієї диверсії відповідав колишній охоронець Путіна.

Про це повідомили в Служби безпеки України.

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Слідчі СБУ виявили, що операцією керували чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков і колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецпризначенців російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

За вказівкою Кремля у 2015 році бійці російських військ спецпризначення підірвали склад ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у Сватовому на Луганщині. Для цього російські диверсанти використали комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та 3 дрони "Орлан-10".

Безпілотники скинули на склад запалювальні гранати з парашутною системою. Тоді загинуло чотири людини.

Також слідство виявило, що росіяни причетні до підриву складу з озброєнням у чеському селі Врбетиці у 2014 році.

Раніше ми розповідали, російські окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні України. Так, у ніч проти 1 серпня ворожі диверсанти намагались пройти через кордон на Чернігівщині.

Нагадуємо, російська спецслужба ФСБ затримала трьох людей, які нібито готували диверсію на Південно-Уральській залізниці. ЗМІ пишуть, що ці "диверсанти" пов’язані з Україною.