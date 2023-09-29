Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підривом складу боєприпасів у Сватовому керував охоронець Путіна, — СБУ arrow

Підривом складу боєприпасів у Сватовому керував охоронець Путіна, — СБУ

29 вересня 2023 14:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підривом складу боєприпасів у Сватовому керував охоронець Путіна, — СБУ
Наслідки вибуху на військовому складі у Сватовому. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Склад боєприпасів у Сватовому в 2015 році підірвали сили спеціальних операцій Збройних сил Російської Федерації. За виконання цієї диверсії відповідав колишній охоронець Путіна.

Про це повідомили в Служби безпеки України.

Читайте також:

Склад у Сватовому підірвали російські спецпризначенці

Слідчі СБУ виявили, що операцією керували чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков і колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецпризначенців російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

За вказівкою Кремля у 2015 році бійці російських військ спецпризначення підірвали склад ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у Сватовому на Луганщині. Для цього російські диверсанти використали комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та 3 дрони "Орлан-10". 

Безпілотники скинули на склад запалювальні гранати з парашутною системою. Тоді загинуло чотири людини.

Також слідство виявило, що росіяни причетні до підриву складу з озброєнням у чеському селі Врбетиці у 2014 році.

Раніше ми розповідали, російські окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні України. Так, у ніч проти 1 серпня ворожі диверсанти намагались пройти через кордон на Чернігівщині. 

Нагадуємо, російська спецслужба ФСБ затримала трьох людей, які нібито готували диверсію на Південно-Уральській залізниці. ЗМІ пишуть, що ці "диверсанти" пов’язані з Україною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз