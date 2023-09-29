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Подрывом боеприпасов в Сватово руководил охранник Путина, — СБУ

29 сентября 2023 14:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подрывом боеприпасов в Сватово руководил охранник Путина, — СБУ
Последствия взрыва на военном складе Сватово. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Склад боеприпасов в Сватово в 2015 году взорвали силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации. За выполнение этой диверсии отвечал бывший охранник Путина.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Следователи СБУ обнаружили, что операцией руководили действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, занимавший в 2014 году должность командира спецназовцев российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

По указанию Кремля в 2015 году бойцы российских войск спецназначения взорвали состав ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сватово Луганской области. Для этого российские диверсанты использовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и 3 дрона "Орлан-10".

Беспилотники сбросили на склад зажигательные гранаты с парашютной системой. Тогда погибли четыре человека.

Также следствие установило, что россияне причастны к подрыву склада с вооружением в чешском селе Врбетице в 2014 году.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Украины. Так, в ночь на 1 августа вражеские диверсанты пытались пройти через границу на Черниговщине.

Напомним, российская спецслужба ФСБ задержала трех человек, которые якобы готовили диверсию на Южно-Уральской железной дороге. СМИ пишут, что эти диверсанты связаны с Украиной.

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