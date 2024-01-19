Війна в Україні — СБУ викрила троє ворожих агітаторів на Полтавщині

Представник СБУ працює над викриттям зрадників. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила одразу трьох ворожих агітаторів на Полтавщині. Зрадники підтримували захоплення частини України та глорифікували "вагнерівців".

Про це повідомляє Управління СБУ у Полтавській області.

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"Служба безпеки викрила у Горішніх Плавнях на Полтавщині ще трьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Зловмисники публічно закликали до захоплення окупантами частини українських територій, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, а також популяризували окупаційні угруповання Росії", — йдеться в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що агітатори поширювали прокремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених в Україні соціальних мереж.

Одна з фігуранток — уродженка РФ. Вона публічно закликала до захоплення українських територій і цитувала прокремлівських пропагандистів, заявляючи, що "Київ треба вичистити від тарганів та повернути додому".

Ба більше, жінка підтримувала нинішню владу РФ та виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

Публікація ворожого агітатора. Фото: СБУ

Інша фігурантка глорифікувала бійців ПВК "Вагнер". Крім того, вона намагалася дискредитувати вище керівництво України та звинувачувала нашу державу у "капітуляції перед нацизмом" ще у 2014 році — на початку російської війни.

Третій прихильник "русского міру" захоплювався окупантами і також заперечував збройну агресію РФ проти України. В соцмережах він усіляко намагався дискредитувати західних партнерів нашої держави та її вище керівництво.

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч.2,3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.