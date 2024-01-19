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Поддерживали захват Украины — СБУ разоблачила трех вражеских агитаторов в Полтавской области

19 января 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Война в Украине — СБУ разоблачила трое вражеских агитаторов на Полтавщине
Представитель СБУ работает над разоблачением предателей. Фото: СБУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Служба безопасности Украины разоблачила сразу трех вражеских агитаторов в Полтавской области. Предатели поддерживали захват части Украины и глорифицировали "вагнеровцев".

Об этом сообщает Управление СБУ в Полтавской области.

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"Служба безопасности разоблачила в Горишних Плавнях в Полтавской области еще трех вражеских агитаторов, которые проводили информационные диверсии против Украины. Злоумышленники публично призывали к захвату оккупантами части украинских территорий, оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов, а также популяризировали оккупационные группировки России", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что агитаторы распространяли прокремлевские нарративы на собственных страницах одной из запрещенных в Украине социальных сетей.

Одна из фигуранток — уроженка РФ. Она публично призвала к захвату украинских территорий и цитировала прокремлевских пропагандистов, заявляя, что "Киев нужно вычистить от тараканов и вернуть домой".

Более того, женщина поддерживала нынешнюю власть РФ и оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

Публикация вражеского агитатора. Фото: СБУ

Вторая фигурантка глорифицировала бойцов ЧВК "Вагнер". Кроме того, она пыталась дискредитировать высшее руководство Украины и обвиняла наше государство в "капитуляции перед нацизмом" еще в 2014 году — в начале российской войны.

Третий сторонник "русского мира" увлекался оккупантами и также отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. В соцсетях он всячески пытался дискредитировать западных партнеров нашего государства и его высшее руководство.

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность); ч.2,3 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В настоящее время досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", прибывшего в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.

СБУ
Полтавская область
пропаганда
война в Украине

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