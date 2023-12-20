Пікапи для ЗСУ за майже 2 мільярди гривень — в Міноборони оголосили тендер

Українські захисники на пікапі з кулеметом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендер на Prozorro на придбання позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Зазначається, що в цілому куплять 1016 позашляховиків — повнопривідних, з вантажністю не менш як 800 кг та кліренсом не менш ніж 180 мм.

Тендер на покупку пікапів для ЗСУ. Фото: скриншот

"Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона становить 1 749 865 263,28 гривні за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій)", — йдеться в повідомленні.

Вартість одного автомобіля не перевищує 1,7 млн грн, а відкритий тендер дозволить отримати найвигідніші пропозиції.

Пропозиції приймаються до 27 грудня, після чого проводитиметься розгляд і визначення переможця. Автомобілі типу Pick-Up доставлять військовим до 15 березня 2024 року.

Нагадаємо, що в Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе. Переможцем тендеру стала компанія "Оріон".