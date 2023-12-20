Пікапи для ЗСУ за майже 2 мільярди гривень — в Міноборони оголосили тендер
Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендер на Prozorro на придбання позашляховиків для ЗСУ. Таку масову покупку авто держава проводить вперше.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Пікапи для ЗСУ за майже 2 мільярди гривень
Зазначається, що в цілому куплять 1016 позашляховиків — повнопривідних, з вантажністю не менш як 800 кг та кліренсом не менш ніж 180 мм.
"Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона становить 1 749 865 263,28 гривні за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій)", — йдеться в повідомленні.
Вартість одного автомобіля не перевищує 1,7 млн грн, а відкритий тендер дозволить отримати найвигідніші пропозиції.
Пропозиції приймаються до 27 грудня, після чого проводитиметься розгляд і визначення переможця. Автомобілі типу Pick-Up доставлять військовим до 15 березня 2024 року.
Нагадаємо, що в Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе. Переможцем тендеру стала компанія "Оріон".
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