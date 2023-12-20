Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен — в Минобороны объявили тендер

Украинские защитники на пикапе с пулеметом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Минобороны объявило тендер на Prozorro на приобретение внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Отмечается, что в целом купят 1016 внедорожников — полноприводных, с грузоподъемностью не менее 800 кг и клиренсом не менее 180 мм.

Тендер на покупку пикапов для ВСУ. Фото: скриншот

"Ожидаемую стоимость формировали на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов. Она составляет 1 749 865 263,28 гривны за партию в 1016 авто и включает стоимость некоторого дополнительного оборудования (лебедка и прицепное устройство)", — говорится в сообщении.

Стоимость одного автомобиля не превышает 1,7 млн грн, а открытый тендер позволит получить самые выгодные предложения.

Предложения принимаются до 27 декабря, после чего будет производиться рассмотрение и определение победителя. Автомобили типа Pick-Up будут доставлены военным до 15 марта 2024 года.

Напомним, что в Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".