Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен — в Минобороны объявили тендер
Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Минобороны объявило тендер на Prozorro на приобретение внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен
Отмечается, что в целом купят 1016 внедорожников — полноприводных, с грузоподъемностью не менее 800 кг и клиренсом не менее 180 мм.
"Ожидаемую стоимость формировали на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов. Она составляет 1 749 865 263,28 гривны за партию в 1016 авто и включает стоимость некоторого дополнительного оборудования (лебедка и прицепное устройство)", — говорится в сообщении.
Стоимость одного автомобиля не превышает 1,7 млн грн, а открытый тендер позволит получить самые выгодные предложения.
Предложения принимаются до 27 декабря, после чего будет производиться рассмотрение и определение победителя. Автомобили типа Pick-Up будут доставлены военным до 15 марта 2024 года.
Напомним, что в Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".
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