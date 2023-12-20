Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен — в Минобороны объявили тендер arrow

Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен — в Минобороны объявили тендер

20 декабря 2023 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен — в Минобороны объявили тендер
Украинские защитники на пикапе с пулеметом. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Минобороны объявило тендер на Prozorro на приобретение внедорожников для ВСУ. Такую массовую покупку авто государство производит впервые.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Пикапы для ВСУ почти за 2 миллиарда гривен

Отмечается, что в целом купят 1016 внедорожников — полноприводных, с грузоподъемностью не менее 800 кг и клиренсом не менее 180 мм.

Тендер на покупку пикапов для ВСУ
Тендер на покупку пикапов для ВСУ. Фото: скриншот

"Ожидаемую стоимость формировали на основании коммерческих предложений трех официальных дистрибьюторов. Она составляет 1 749 865 263,28 гривны за партию в 1016 авто и включает стоимость некоторого дополнительного оборудования (лебедка и прицепное устройство)", — говорится в сообщении.

Стоимость одного автомобиля не превышает 1,7 млн грн, а открытый тендер позволит получить самые выгодные предложения.

Предложения принимаются до 27 декабря, после чего будет производиться рассмотрение и определение победителя. Автомобили типа Pick-Up будут доставлены военным до 15 марта 2024 года.

Напомним, что в Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме