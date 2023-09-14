Пішли в таксисти: чим займаються "вагнерівці" після повернення з війни

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Після повернення з війни в Україні колишні учасники ПВК "Вагнер" стикнулися із труднощами у пошуку роботи вдома в Росії. Їх відмовляються наймати не лише на військово-промислові підприємства, а й у звичайні сфери, включаючи ресторанний бізнес.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

Читайте також:

"Вагнерівців" не хочуть брати на роботу у РФ

У повідомленні йдеться, що багато хто з цих колишніх бійців розглядають такі варіанти зайнятості як керування таксі або робота в будівництві.

Після завершення контракту з ПВК та повернення з України багато хто сподівався продовжити службу в гарячих точках світу. Однак через зростання конкуренції від інших ПВК, пов'язаних з Міноборони, в Африці та на Близькому Сході, їм довелося шукати інші можливості зайнятості.

Один із таких ексбійців, повернувшись додому, намагався влаштуватися на новий завод із виробництва дронів у Камчатці. Попри документи про реабілітацію, які він мав, його кандидатуру відхилили без можливості подання заяви. Знайомий колишнього найманця розповів про цей випадок, стверджуючи, що йому порадили пошукати роботу в іншому місці.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії тимчасово зірвало ротацію сил групи "Вагнер" з Африки на тлі повідомлень про зусилля, що продовжуються, заблокувати операції найманців у Сирії. Сирійські бійці "Вагнера" досі можуть бути значною автономною силою РФ.