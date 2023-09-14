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Пошли в таксисты: чем занимаются "вагнеровцы" после возвращения с войны

14 сентября 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пошли в таксисты: чем занимаются "вагнеровцы" после возвращения с войны
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После возвращения с войны в Украине бывшие участники ЧВК "Вагнер" столкнулись с затруднениями в поиске работы дома, в России. Их отказываются нанимать не только на военно-промышленные предприятия, но и в обычные сферы, включая ресторанный бизнес. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить"

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В сообщении говорится, что многие из этих бывших бойцов рассматривают такие варианты занятости как вождение такси или работа в строительстве.

После завершения контракта с ЧВК и возвращения из Украины, многие надеялись продолжить службу в горячих точках мира. Однако из-за возросшей конкуренции от других ЧВК, связанных с Минобороны, в Африке и на Ближнем Востоке, им пришлось искать другие возможности занятости.

Один из таких экс-бойцов, вернувшись домой, пытался устроиться на новый завод по производству дронов в Камчатке. Несмотря на документы о реабилитации, которые он имел, его кандидатуру отклонили без возможности подачи заявления. Знакомый бывшего наемника рассказал об этом случае, утверждая, что ему посоветовали поискать работу в другом месте.

Напомним, что Министерство обороны России временно сорвало ротацию сил группы "Вагнер" из Африки на фоне сообщений о усилиях, которые продолжаются, заблокировать операции наемников в Сирии. Сирийские бойцы "Вагнера" до сих пор могут быть значительной автономной силой РФ.

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