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Пів країни поглинула повітряна тривога — Росія завдає ракетних ударів

26 липня 2024 23:10
оновлено: 23:22
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 26 липня — ракетна атака
Політ ракети в небі. Фото: РНБО
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 26 липня охопила значну частину території. Російські окупанти атакують ракетами Дніпропетровську, Херсонську та інші області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 26 липня

За даними українських захисників, небезпека в областях пов'язана з активністю тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку.

Повітряна тривога зараз 26 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Пізніше військові попередили про ракету в Херсонській області, що летить на північний захід, пізніше ціль виявили біля Кривого Рогу Дніпропетровської області, ракета прямувала на північ.

Чому тривога ввечері 26 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі у зв'язку з загрозою оголошено повітряну тривогу в таких областях:

Карта тривоги зараз 26 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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