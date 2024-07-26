Повітряна тривога в Україні зараз 26 липня — ракетна атака

Політ ракети в небі. Фото: РНБО

Повітряна тривога в Україні зараз 26 липня охопила значну частину території. Російські окупанти атакують ракетами Дніпропетровську, Херсонську та інші області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських захисників, небезпека в областях пов'язана з активністю тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Пізніше військові попередили про ракету в Херсонській області, що летить на північний захід, пізніше ціль виявили біля Кривого Рогу Дніпропетровської області, ракета прямувала на північ.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі у зв'язку з загрозою оголошено повітряну тривогу в таких областях:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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