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Полу страны поглотила воздушная тревога — Россия наносит ракетные удары

26 июля 2024 23:10
обновлено: 23:22
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 26 июля - ракетная атака
Полет ракеты в небе. Фото: СНБО
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 26 июля охватила значительную часть территории. Российские оккупанты атакуют ракетами Днепропетровскую, Херсонскую и другие области. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 26 июля

По данным украинских защитников, опасность в областях связана с активностью тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.

Воздушная тревога сейчас 26 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Позже военные предупредили о летящей на северо-запад ракете в Херсонской области, позже цель обнаружили возле Кривого Рога Днепропетровской области, ракета направлялась на север.

Почему тревога вечером 26 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В связи с угрозой объявлена воздушная тревога в следующих областях:

Карта тревоги сейчас 26 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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