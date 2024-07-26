Воздушная тревога в Украине сейчас 26 июля - ракетная атака

Полет ракеты в небе. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине сейчас 26 июля охватила значительную часть территории. Российские оккупанты атакуют ракетами Днепропетровскую, Херсонскую и другие области. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских защитников, опасность в областях связана с активностью тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Позже военные предупредили о летящей на северо-запад ракете в Херсонской области, позже цель обнаружили возле Кривого Рога Днепропетровской области, ракета направлялась на север.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В связи с угрозой объявлена воздушная тревога в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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