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Південна Корея має докази, що КНДР довгий час надає РФ зброю

14 вересня 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Південна Корея має докази, що КНДР довгий час надає РФ зброю
Російський танк. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Південнокорейські джерела стверджують, що військове обладнання, яке постачається з Північної Кореї, застосовується Росією у війні проти України. Цей висновок було зроблено з урахуванням даних розвідки.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на слова представника президентської адміністрації Південної Кореї.

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"Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні", — йдеться у повідомленні.

За словами джерела, робити остаточні висновки щодо зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та російського президента Володимира Путіна поки зарано, оскільки візит лідера КНДР до Росії ще не завершено. Відомо, що глава КНДР має намір відвідати ще кілька міст Росії із ключовою військовою інфраструктурою.

Також повідомляється, що Південна Корея активно стежить за цим візитом та розглядає можливі реакції на події, включаючи консультації з партнерами, такими як США та Японія. Передбачається, що лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль зверне увагу на цю ситуацію у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН.

Планується, що в рамках свого майбутнього візиту до Нью-Йорка Юн зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення світових проблем, у тому числі ситуації в Україні та ядерних амбіцій Північної Кореї, а також можливої взаємодії між Сеулом та ООН.

Нагадаємо, що Російська Федерація почала отримувати військові боєприпаси калібром 122 мм та 152 мм, а також ракетне озброєння, аналогічне "Градам", від Північної Кореї. Такі поставки налагоджені вже близько півтора місяця.

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