Южная Корея имеет доказательства, что КНДР долгое время предоставляет РФ оружие
Южнокорейские источники утверждают, что военное оборудование, поставляемое из Северной Кореи, применяется Россией в войне против Украины. Данный вывод был сделан на основе данных разведки.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на слова представителя президентской администрации Южной Кореи.
КНДР предоставляет РФ оружие долгое время
"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", — говорится в сообщении.
По словам источника, делать окончательные выводы по поводу встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина пока рано, так как визит лидера КНДР в Россию еще не завершен. Известно, что глава КНДР намерен посетить еще несколько городов России с ключевой военной инфраструктурой.
Также сообщается, что Южная Корея активно следит за этим визитом и рассматривает возможные реакции на события, включая консультации с партнерами, такими как США и Япония. Предполагается, что лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль обратит внимание на эту ситуацию в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН.
Планируется, что в рамках своего предстоящего визита в Нью-Йорк Юн встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения мировых проблем, в том числе ситуации в Украине и ядерных амбиций Северной Кореи, а также возможного взаимодействия между Сеулом и ООН.
Напомним, что Российская Федерация начала получать военные боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.