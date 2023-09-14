Южная Корея имеет доказательства, что КНДР долгое время предоставляет РФ оружие

Российский танк. Фото: росСМИ

Южнокорейские источники утверждают, что военное оборудование, поставляемое из Северной Кореи, применяется Россией в войне против Украины. Данный вывод был сделан на основе данных разведки.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на слова представителя президентской администрации Южной Кореи.

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"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется Россией на поле боя в Украине", — говорится в сообщении.

По словам источника, делать окончательные выводы по поводу встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина пока рано, так как визит лидера КНДР в Россию еще не завершен. Известно, что глава КНДР намерен посетить еще несколько городов России с ключевой военной инфраструктурой.

Также сообщается, что Южная Корея активно следит за этим визитом и рассматривает возможные реакции на события, включая консультации с партнерами, такими как США и Япония. Предполагается, что лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль обратит внимание на эту ситуацию в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

Планируется, что в рамках своего предстоящего визита в Нью-Йорк Юн встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем для обсуждения мировых проблем, в том числе ситуации в Украине и ядерных амбиций Северной Кореи, а также возможного взаимодействия между Сеулом и ООН.

Напомним, что Российская Федерация начала получать военные боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.