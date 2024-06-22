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Південна Корея може надати Україні летальну зброю, — ЗМІ

22 червня 2024 02:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Південна Корея може надати Україні системи ППО і снаряди
Комплекс ППО Південної Кореї. Фото: dsc.mil.kr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Поки Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією, у Південній Кореї міркують, як підтримати Україну. За попередніми даними, Сеул хоче надати ЗСУ системи ППО, а також артилерійські снаряди. 

Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap, посилаючь на власні джерела в уряді країни. 

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Наразі Південна Корея надає Україні тільки гуманітарну допомогу та нелетальне військове обладнання 

Розмір військової допомоги буде залежати від розвитку відносин між Москвою та Пхеньяном. 

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", — розповів представник корейського уряду виданню Yonhap.

Раніше Південна Корея постачала в Україну лише гуманітарну допомогу та нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".

Також ми писали, що 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. 

ЗСУ
КНДР
військова допомога
Південна Корея
військова техніка
боєприпаси
ППО
Росія

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