Південна Корея може надати Україні системи ППО і снаряди

Південна Корея може надати Україні летальну зброю, — ЗМІ
Поки Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією, у Південній Кореї міркують, як підтримати Україну. За попередніми даними, Сеул хоче надати ЗСУ системи ППО, а також артилерійські снаряди.
Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap, посилаючь на власні джерела в уряді країни.
Наразі Південна Корея надає Україні тільки гуманітарну допомогу та нелетальне військове обладнання
Розмір військової допомоги буде залежати від розвитку відносин між Москвою та Пхеньяном.
"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія поставиться до ситуації в майбутньому", — розповів представник корейського уряду виданню Yonhap.
Раніше Південна Корея постачала в Україну лише гуманітарну допомогу та нелетальне обладнання для війни проти Росії відповідно до політики, яка забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".
Також ми писали, що 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.
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