Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и снаряды

Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, — СМИ
Пока Северная Корея усиливает военное сотрудничество с Россией, в Южной Корее задумались, как поддержать Украину. По предварительным данным, Сеул хочет предоставить ВСУ системы ПВО, а также артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, ссылая на собственные источники в правительстве страны.
Южная Корея предоставляет Украине только гуманитарную помощь и нелетальное военное оборудование
Размер военной помощи будет зависеть от развития отношений между Москвой и Пхеньяном.
"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия отнесется к ситуации в будущем", — рассказал представитель корейского правительства изданию Yonhap.
Ранее Южная Корея поставляла в Украину только гуманитарную помощь и нелетальное оборудование для войны против России в соответствии с политикой, запрещающей предоставлять летальное оружие находящимся в состоянии войны странам.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".
Также мы писали, что 19 июня в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
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