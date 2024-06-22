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Южная Корея может предоставить Украине летальное оружие, — СМИ

22 июня 2024 02:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и снаряды
Комплекс ПВО Южной Кореи. Фото: dsc.mil.kr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Пока Северная Корея усиливает военное сотрудничество с Россией, в Южной Корее задумались, как поддержать Украину. По предварительным данным, Сеул хочет предоставить ВСУ системы ПВО, а также артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, ссылая на собственные источники в правительстве страны.

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Размер военной помощи будет зависеть от развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия отнесется к ситуации в будущем", — рассказал представитель корейского правительства изданию Yonhap.

Ранее Южная Корея поставляла в Украину только гуманитарную помощь и нелетальное оборудование для войны против России в соответствии с политикой, запрещающей предоставлять летальное оружие находящимся в состоянии войны странам.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

Также мы писали, что 19 июня в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

ВСУ
КНДР
военная помощь
Южная Корея
военная техника
боеприпасы
ПВО
Россия

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