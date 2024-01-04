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Початок будівництва Кримського моста — які сигнали подавала РФ

4 січня 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Початок будівництва Кримського моста — які сигнали подавала РФ
Кримський міст. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Початок будівництва Кримського моста означало, що Росія готова розпочати повномасштабну війну. Ця конструкція слугує основною логістичною артерією для ворога. 

Про це йдеться в документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

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Росія завчасно готувалася до війни

Голова СБУ Василь Малюк, що початок Кримського мосту ще у 2016 році означав, що Росія готується до повномасштабної війни. 

"Як тільки його почали будувати по суті ми вже тоді розуміли що у випадку повномасштабної війни це буде основною логістичною артерією для ворога. Власне так і сталося, і ворожі війська на півдні України підживлюються шляхом Кримського моста", — йдеться у повідомленні. 

Він пояснив, що до перших атак українців по мосту, вся зброя поступала саме по цьому логістичному шляху. 

"Зруйнувавши цей міст, ми позбавили б Росію вільно перекидати в Крим важке озброєння, важку техніку, а також забезпечувати паливом та боєприпасами Чорноморський флот РФ", — наголосив бригадний генерал "Хантер".

Кримський міст — законна ціль для ураження України

"Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської Конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни — це цілком законна ціль. Це незаконна побудова на території України", — пояснив Малюк. 

А "Хантер" додав, що Президент Зеленський особисто наказав зруйнувати цей шляхопровід. 

Нагадаємо, нещодавно в СБУ розповіли, що Кримський міст атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Також ми писали, що Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

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