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Начало строительства Крымского моста — какие сигналы подавала РФ

4 января 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Начало строительства Крымского моста — какие сигналы подавала РФ
Крымский мост. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Начало строительства Крымского моста означало, что Россия готова начать полномасштабную войну. Сейчас эта конструкция служит основной логистической артерией для врага.

Об этом говорится в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис".

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Россия заранее готовилась к войне

Глава СБУ Василий Малюк, что начало Крымского моста еще в 2016 году означало, что Россия готовится к полномасштабной войне.

"Как только его начали строить по сути, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабной войны это будет основной логистической артерией для врага. Собственно так и произошло, и вражеские войска на юге Украины подпитываются путем Крымского моста", — говорится в сообщении.

Он объяснил, что к первым атакам украинцев по мосту, все оружие поступало именно по этому логистическому пути.

"Разрушив этот мост, мы лишили бы Россию свободно перебрасывать в Крым тяжелое вооружение, тяжелую технику, а также снабжать топливом и боеприпасами Черноморский флот РФ", — подчеркнул бригадный генерал "Хантер".

Крымский мост — законная цель для поражения Украины

"Это вполне законная для нас цель. Согласно нормам Женевской Конвенции, другим нормам международного права, действующему законодательству, обычаям традиции ведения войны — это вполне законная цель. Это незаконное построение на территории Украины", — пояснил Малюк.

А "Хантер" добавил, что Президент Зеленский лично отдал приказ разрушить этот путепровод.

Напомним, недавно в СБУ рассказали, что Крымский мост атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby. Для этого в Киеве был создан специальный штаб.

Также мы писали, что Украина способна уничтожить Крымский мост, если будет необходимое количество оружия от западных партнеров. В частности, наиболее удачными для удара могут быть американские ракеты ATACMS или германские Taurus.

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