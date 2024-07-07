Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Почервоніла" половина областей — яким загрожує атака ударних БпЛА arrow

"Почервоніла" половина областей — яким загрожує атака ударних БпЛА

7 липня 2024 01:56
оновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в ніч проти 7 липня — атака ударних дронів
Ударні безпілотники сновигають у вечірньому небі. Фото: Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня продовжується вже близько трьох годин. "Червоним" областям загрожують ударні безпілотники. Також через загрозу "шахедів" тривогу оголосили в Чернігівській області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 7 липня

За даними українських захисників, групу "шахедів" виявили на півночі Полтавської області, вона прямує на Чернігівську. Також група безпілотників з Харківської області летить у бік Полтавської.

Повітряна тривога вночі 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Попри те, що в низці областей пролунав відбій загрози, значна частина території країни досі лишається "червоною". Таким чином повітряна тривога триває:

Карта повітряної тривоги 7 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

безпілотники обстріли окупанти повітряна тривога дрони небезпека війна в Україні війна атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання