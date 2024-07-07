Повітряна тривога в ніч проти 7 липня — атака ударних дронів

"Почервоніла" половина областей — яким загрожує атака ударних БпЛА
7 липня 2024 01:56
оновлено: 02:04
Ударні безпілотники сновигають у вечірньому небі. Фото: Pacific Presspicture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня продовжується вже близько трьох годин. "Червоним" областям загрожують ударні безпілотники. Також через загрозу "шахедів" тривогу оголосили в Чернігівській області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні 7 липня
За даними українських захисників, групу "шахедів" виявили на півночі Полтавської області, вона прямує на Чернігівську. Також група безпілотників з Харківської області летить у бік Полтавської.
Попри те, що в низці областей пролунав відбій загрози, значна частина території країни досі лишається "червоною". Таким чином повітряна тривога триває:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!