Повітряна тривога в ніч проти 7 липня — атака ударних дронів

Ударні безпілотники сновигають у вечірньому небі. Фото: Pacific Presspicture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня продовжується вже близько трьох годин. "Червоним" областям загрожують ударні безпілотники. Також через загрозу "шахедів" тривогу оголосили в Чернігівській області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських захисників, групу "шахедів" виявили на півночі Полтавської області, вона прямує на Чернігівську. Також група безпілотників з Харківської області летить у бік Полтавської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Попри те, що в низці областей пролунав відбій загрози, значна частина території країни досі лишається "червоною". Таким чином повітряна тривога триває:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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