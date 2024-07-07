Воздушная тревога в ночь на 7 июля — атака ударных дронов

Ударные беспилотники снуют в вечернем небе. Фото: Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 7 июля продолжается уже около трех часов. "Красным" областям угрожают ударные беспилотники. Также из-за угрозы "шахедов" тревогу объявили в Черниговской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 7 июля

По данным украинских защитников, группу "шахедов" обнаружили на севере Полтавской области, она идет на Черниговскую. Также группа беспилотников из Харьковской области летит в сторону Полтавской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Несмотря на то, что в ряде областей раздался отбой угрозы, значительная часть территории страны до сих пор остается "красной". Таким образом, воздушная тревога продолжается:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...