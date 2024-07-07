Воздушная тревога в ночь на 7 июля — атака ударных дронов

"Покраснела" половина областей — которым грозит атака ударных БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас 7 июля продолжается уже около трех часов. "Красным" областям угрожают ударные беспилотники. Также из-за угрозы "шахедов" тревогу объявили в Черниговской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в Украине 7 июля
По данным украинских защитников, группу "шахедов" обнаружили на севере Полтавской области, она идет на Черниговскую. Также группа беспилотников из Харьковской области летит в сторону Полтавской области.
Несмотря на то, что в ряде областей раздался отбой угрозы, значительная часть территории страны до сих пор остается "красной". Таким образом, воздушная тревога продолжается:
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