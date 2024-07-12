Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк назвав головні цілі ударів углиб території Росії arrow

Подоляк назвав головні цілі ударів углиб території Росії

12 липня 2024 16:50
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Удари по території РФ — Подоляк назвав основні цілі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото ілюстративне: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що удари вглиб російської території не є звичайною демонстрацією сили. Така стратегія передбачає суттєве ослаблення ворога за рахунок зростання витрат на війну та руйнування його логістики.

Таку думку Подоляк висловив у п'ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Удари вглиб території РФ

"Безумовно, йдеться не про символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів… Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України", — зазначив Подоляк.

Політик також зазначив, що йдеться про руйнування ворожої інфраструктури та забезпечення можливостей для ведення війни. Також не варто забувати про знищення військових виробництв і місць накопичення ресурсів. 

На думку Подоляка правильна стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямами: підвищення вартості війни, розгром логістики і збільшення часу постачання ресурсів на поле бою.

удари по території РФ
Пост Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи будуть зняті обмеження для України щодо ударів по території Росії. За його словами, важливо пам'ятати, що це агресивна війна, яку розпочала Російська Федерація проти демократичної країни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ. 

Офіс президента війна Україна логістика ракети війна в Україні Росія ресурси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня