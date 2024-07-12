Удари по території РФ — Подоляк назвав основні цілі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото ілюстративне: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що удари вглиб російської території не є звичайною демонстрацією сили. Така стратегія передбачає суттєве ослаблення ворога за рахунок зростання витрат на війну та руйнування його логістики.

Таку думку Подоляк висловив у п'ятницю, 12 липня.

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"Безумовно, йдеться не про символічні, демонстраційні поодинокі удари заради ударів… Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України", — зазначив Подоляк.

Політик також зазначив, що йдеться про руйнування ворожої інфраструктури та забезпечення можливостей для ведення війни. Також не варто забувати про знищення військових виробництв і місць накопичення ресурсів.

На думку Подоляка правильна стратегія передбачає ослаблення Росії за трьома напрямами: підвищення вартості війни, розгром логістики і збільшення часу постачання ресурсів на поле бою.

Пост Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи будуть зняті обмеження для України щодо ударів по території Росії. За його словами, важливо пам'ятати, що це агресивна війна, яку розпочала Російська Федерація проти демократичної країни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ.