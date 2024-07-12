Удары по территории РФ - Подоляк назвал основные цели

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото иллюстративный: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что удары вглубь российской территории не являются обычной демонстрацией силы. Такая стратегия подразумевает существенное ослабление врага за счет роста расходов на войну и разрушения его логистики.

Такое мнение Подоляк выразил в пятницу, 12 июля.

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Удары вглубь территории РФ

"Безусловно, речь идет не о символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов… Это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины", — отметил Подоляк.

Политик также отметил, что речь идет о разрушении вражеской инфраструктуры и обеспечении возможностей для ведения войны. Также не стоит забывать об уничтожении военных производств и мест накопления ресурсов.

По мнению Подоляка, правильная стратегия предполагает ослабление России по трем направлениям: повышение стоимости войны, разгром логистики и увеличение времени поставки ресурсов на поле боя.

Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будут ли сняты ограничения для Украины на удары по территории России. По его словам, важно помнить, что это агрессивная война, начатая Российской Федерацией против демократической страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.