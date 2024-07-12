Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк назвал главные цели ударов вглубь территории России arrow

Подоляк назвал главные цели ударов вглубь территории России

12 июля 2024 16:50
Дмитрий Галушка - Редактор
Удары по территории РФ - Подоляк назвал основные цели
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото иллюстративный: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что удары вглубь российской территории не являются обычной демонстрацией силы. Такая стратегия подразумевает существенное ослабление врага за счет роста расходов на войну и разрушения его логистики.

Такое мнение Подоляк выразил в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Удары вглубь территории РФ

"Безусловно, речь идет не о символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов… Это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины", — отметил Подоляк.

Политик также отметил, что речь идет о разрушении вражеской инфраструктуры и обеспечении возможностей для ведения войны. Также не стоит забывать об уничтожении военных производств и мест накопления ресурсов.

По мнению Подоляка, правильная стратегия предполагает ослабление России по трем направлениям: повышение стоимости войны, разгром логистики и увеличение времени поставки ресурсов на поле боя.

удары по территории РФ
Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будут ли сняты ограничения для Украины на удары по территории России. По его словам, важно помнить, что это агрессивная война, начатая Российской Федерацией против демократической страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.

Офис президента война Украина логистика ракеты война в Украине Россия ресурсы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля