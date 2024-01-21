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В ОП пояснили, чому ЗСУ мають недостатню кількість зброї на лінії фронту

21 січня 2024 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ОП пояснили, чому ЗСУ мають недостатню кількість зброї на лінії фронту
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: PAP/Raphael Lafargue
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кількість напрямків фронту, де тривають бойові дії в Україні, потребують більше зброї для воїнів ЗСУ. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, озброєння по довжині фронту розподіляється нерівномірно.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

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В чому проблема

"Проблема на цьому етапі війни полягає в тому, що кількість зброї, безпілотників, гранат або артилерійського вогню розподіляється нерівномірно. Це потрібно вирівняти", — пояснив радник голови Офісу Президента.

Подоляк наголосив, що єдиним способом вирішення цієї проблеми є надання ЗСУ максимальної кількості високотехнологічної зброї.

"Ракети великої дальності, безпілотники, гранати чи артилерійський вогонь. Кількість озброєнь має бути великою", — пояснив політик.

За його словами, Україна хоче не тільки відбивати атаки РФ на кількох напрямках одночасно, а й атакувати на них. 

"Вся лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на відстані від 600 до 800 кілометрів", — запевнив Подоляк.

Великі ресурси ворога

Він додав, що загарбники провели приховану мобілізацію та відправили на війну багато людей та зброї, тому "це все треба знищити". 

Радник очільника ОП зауважив, що ситуація на фронті є складною, інтенсивність боїв, незважаючи на зиму, не знижується. Проте, за словами Подоляка, Росія протягом року не досягла значних успіхів. 

Мета Росії 

Він додав, що Росія не зупиниться на тому, що вже захопила, адже її мета — окупація всієї України та інших пострадянських держав.

"Людина не йде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче погоджуватися на мало. Це нонсенс", — запевнив радник. 

Також Михайло Подоляк заявив, що Україна готова піти на переговори з Росією, за умови, що вона програє не лише у війні, але й перестане домінувати у глобальних політичних процесах. Також перемовини з Російською Федерацію можуть відбутися тоді, коли її не підтримуватимуть її союзники, інші авторитарні держави і коли країна-агресор відмовиться від ядерного озброєння.

Офіс президента
Михайло Подоляк
зброя
ЗСУ
війна в Україні
Росія

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